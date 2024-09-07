Вокруг водохранилища Сургута перекроют дорогу на шесть часов

В Сургуте 14 сентября с 08:00 до 14:00 перекроют дорогу из-за проведения 27 легкоатлетического пробега «Сургутское кольцо». На протяжении шести часов вокруг водохранилища ГРЭС-2 будет ограничено движение транспорта, сообщает администрация города.

«14 сентября 2024 в период с 08:00 до 14:00 в связи с проведением 27 легкоатлетического пробега «Сургутское кольцо» будет производиться перекрытие движения автотранспорта на следующем участке: от улицы Туманной (старт от перекрестка с улицей Энергостроителей, в районе здания №23 по улице Энергостроителей), вокруг водохранилища ГРЭС-2, (финиш – перекресток: улица Туманная – улица Энергостроителей, в районе здания №23 по улице Энергостроителей)», – указали в сообщении.

На время перекрытия дороги движение городских маршрутных автобусов №10, №116 и №117 будет осуществляться в объезд перекрываемого участка. Схемы маршрутов опубликованы на сайте.