Максим Слепов завершил осмотр проблем Сургута

Глава Сургута Максим Слепов подвел итоги обходов микрорайонов. К пешим инспекциям он приступил с первых дней в должности мэра. Его маршруты выстраивались с учетом обращений местных жителей, сообщает администрация города.

«В ходе обходов выработали общий взгляд на проблемы, которые существуют в городе. Главные выводы: первое, в городе немало «серых», бесхозных зон. Договорились о принципах работы с ними. Упорядочат ситуацию новый генеральный план города и комплексные кадастровые работы. Второе: мы выработали опросники, или чек-листы – для УК, муниципальных служб, дорожников – на что обращать внимание, алгоритм действий. Для оперативного решения проблем возьмем за основу опыт Москвы – штабы. Из почти 500 зафиксированных замечаний сегодня устранены около 80. Еще 80 – планируем решить до конца года. Финансово емкие – включим на рассмотрение в бюджет 2025-2026. Обращения через социальные сети тоже учтены, проанализированы и переданы соответствующим службам. Работаем дальше», – резюмировал Слепов.

Частыми нарушениями стали ямы и выбоины на внутриквартальных проездах и придомовых территориях, ограждения, не несущие функционального значения, либо поврежденные, а также неухоженные газоны и зеленые насаждения, множество нестационарных объектов торговли, неосвещенные и неблагоустроенные участки.

Последним маршрутом Максима Слепова стала территория избирательного округа №17. Интересы горожан в Думе города там представляет Евгений Барсов. Местные жители часто обращались к нему по поводу пустыря на пересечении улицы Югорской и проспекта Комсомольского. По словам мэра Сургута, там планируют построить школу искусств.

«Считаю, что Максим Николаевич выстраивает правильную политику. Он обходит территории и указывает на недостатки. Конечно, мы с вами их тоже видим, но, когда это говорит руководитель города, действовать просто необходимо. Когда он был председателем Думы, то постоянно взаимодействовал с администрацией и был в курсе ситуации. Думаю, ему нетрудно сейчас продолжать эту работу, только в более расширенном плане», – отметил Барсов.

Дальнейшие похожие инспекции в Сургуте будут проводить уполномоченные лица по чек-листу, который выработали глава города, администрация и депутаты за два месяца. Локации будут определять с учетом обратной связи от сургутян.