Автостоянка с проездом возле поликлиники №4 в Сургуте появится в 2025 году

В Сургуте возле поликлиники №4 стартовали работы по обустройству открытой автостоянки с проездом. Депутат Думы города седьмого созыва Артём Гаврилов проверил ход строительства объекта.

«На данный момент ведется подготовка к реализации проекта «Стоянки для автотранспорта». Работы уже начинаются. Сейчас проводится освобождение территории от транспорта. В департаменте сказали, что объект должны сдать до конца августа следующего года», – рассказал он.

По словам Гаврилова, автостоянка будет рассчитана на 219 парковочных мест. На ней смогут парковаться не только пациенты поликлиники, но и остальные горожане.

«Эта стоянка предназначена для всех жителей города, то есть свободный доступ будет к стоянке. На данной территории сейчас существует дефицит парковочных мест. Поэтому сюда могут заезжать как посетители поликлиники, так и жители близлежащих домов», – уточнил депутат.

Подчеркнем, что 9 августа власти Сургута заключили муниципальный контракт с компанией «ЮВиС» после многочисленных жалоб жителей 37 микрорайона на неблагоустроенный проезд. В этом году специалисты проведут разбивку территории, установят ограждение и выполнят все работы, связанные с инженерными коммуникациями.

«На этот год предусмотрена планировка территории, предусмотрены все работы по инженерным коммуникациям – это сети газоснабжения, переустройство сетей водоснабжения, устройство сетей ливневой канализации, хозбытовой канализации. На объекте будет освещение и видеонаблюдение. Мы рассматриваем, что в проекте будет кольцевой проезд вокруг поликлиники, проезд к садику. Учтены все съезды, заезды, в том числе к жилым домам и котельной», – уточнил начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

В следующем году на объекте благоустроят проезд протяженностью 500 метром. Площадь территории всех покрытий составит около 9 000 квадратных метров. На реализацию проекта направили порядка 90 миллионов рублей.

Отметим, что депутаты Сургута регулярно следят за проблемой нехватки парковок возле медицинских учреждений. Так, например, ранее в городской Думе обсуждался вопрос строительства парковки рядом с поликлиникой №2 и кардиоцентром в 5 микрорайоне.