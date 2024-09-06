16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,7044   EUR  99,1927  

Новости

Больше новостей
Вам интересно, что происходит с Дуровым?
Комментировать
0
Дуров виноват?

Да 12.2%

Немного 9.2%

Нет 47.3%

Не знаю 31.3%

Всего голосов: 131

Комментировать
0
Больше опросов

Агрессивную жительницу Сургута оштрафовали за дебош в аэропорту

В Сургуте оштрафовали агрессивную женщину за нарушения общественного порядка в аэропорту

Агрессивную жительницу Сургута оштрафовали за дебош в аэропорту
Фото: ru.freepik.com

Штрафом в размере четырех тысяч рублей отделалась женщина, устроившая скандал в аэропорту Сургута. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды Югры».

Инцидент произошел при посадке на рейс «Сургут-Махачкала» авиакомпании «Победа». Пассажирка вела себя агрессивно, провоцировала конфликт и отказалась подчиниться требованиям сотрудника полиции.

«При посадке на рейс «Сургут-Махачкала» авиакомпании «Победа» в здании Аэропорта г. Сургута женщина выражалась нецензурной бранью, размахивала руками, провоцировала конфликт, на замечания граждан не реагировала, выражала явное неуважение к обществу, на требование сотрудника полиции пройти в дежурную часть линейного отдела полиции для составления протокола, ответила отказом, чем оказала неповиновение законному требованию сотрудника полиции», – сообщают в источнике.

В суде скандалистка признала свою вину.

Ранее аэропорт Сургута оштрафовали за нарушения при закупках.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:57, просмотров: 121, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1725589062"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1726167561"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hfaQnV+EDO2yLFctps/BJaol/KFMQf2b07uP9IVQSy2YlJz1ybvOU1pMHM6ig2+i6BCJLwV+5KTL81vZCEUvOmuH3cjEh6IyMxRA2jY5mM9S4FXe7va61EtVUzNMO/hK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hfaQnV+EDO2yLFctps/BJaol/KFMQf2b07uP9IVQSy2YlJz1ybvOU1pMHM6ig2+i6BCJLwV+5KTL81vZCEUvOmuH3cjEh6IyMxRA2jY5mM9S4FXe7va61EtVUzNMO/hK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "148"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "61"
      ["name"]=>
      string(43) "Альфа конфа практика (C1)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://alfa.me/gJfk1e"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d977d53e8b7f4d0e1a973f7719c64dd6.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjctAyMc"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(61) "АО "Альфа- Банк" ИНН7728168971 erid:2SDnjctAyMc"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-06 07:17:42"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-09-12 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "148"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1725589062"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1726167561"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hfaQnV+EDO2yLFctps/BJaol/KFMQf2b07uP9IVQSy2YlJz1ybvOU1pMHM6ig2+i6BCJLwV+5KTL81vZCEUvOmuH3cjEh6IyMxRA2jY5mM9S4FXe7va61EtVUzNMO/hK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hfaQnV+EDO2yLFctps/BJaol/KFMQf2b07uP9IVQSy2YlJz1ybvOU1pMHM6ig2+i6BCJLwV+5KTL81vZCEUvOmuH3cjEh6IyMxRA2jY5mM9S4FXe7va61EtVUzNMO/hK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "148"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "61"
      ["name"]=>
      string(43) "Альфа конфа практика (C1)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://alfa.me/gJfk1e"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d977d53e8b7f4d0e1a973f7719c64dd6.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjctAyMc"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(61) "АО "Альфа- Банк" ИНН7728168971 erid:2SDnjctAyMc"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-06 07:17:42"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-09-12 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "148"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1725589062"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1726167561"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hfaQnV+EDO2yLFctps/BJaol/KFMQf2b07uP9IVQSy2YlJz1ybvOU1pMHM6ig2+i6BCJLwV+5KTL81vZCEUvOmuH3cjEh6IyMxRA2jY5mM9S4FXe7va61EtVUzNMO/hK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hfaQnV+EDO2yLFctps/BJaol/KFMQf2b07uP9IVQSy2YlJz1ybvOU1pMHM6ig2+i6BCJLwV+5KTL81vZCEUvOmuH3cjEh6IyMxRA2jY5mM9S4FXe7va61EtVUzNMO/hK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "148"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "61"
      ["name"]=>
      string(43) "Альфа конфа практика (C1)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://alfa.me/gJfk1e"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d977d53e8b7f4d0e1a973f7719c64dd6.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjctAyMc"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(61) "АО "Альфа- Банк" ИНН7728168971 erid:2SDnjctAyMc"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-06 07:17:42"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-09-12 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "148"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
АО "Альфа- Банк" ИНН7728168971 erid:2SDnjctAyMc реклама на siapress.ru
АО "Альфа- Банк" ИНН7728168971 erid:2SDnjctAyMc реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В России работодатели будут следить, чтобы каждый сотрудник рожал в год по ребенку 592
  2. ​Стратегия развития Сургута − 2050 сменила направление? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 547
  3. ​Тюменцы проверили свое здоровье в инфопарке на Дне здравоохранения региона 466
  4. ​Александр Моор: Воплощать в жизнь пожелания людей помогают нацпроекты 444
  5. ​Растительный мир России на выставке художницы ЕВГЕНИИВСИБИРИ. Евгения Луценко // ONLINE 442
  6. ​В Нягани началась вакцинация детей против гриппа 427
  7. ​В Нижневартовском районе нашли югорчанку, которая заблудилась в лесу 408
  8. ​Александр Моор оценил тюменский кластер федерального проекта «Профессионалитет» 402
  9. ​Департамент образования ХМАО прокомментировал смерть подростка в школе Нижневартовска 275
  10. ​Блогер из ХМАО примет участие в шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ 254
  1. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 2310
  2. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Александр Сальников ONLINE 1562
  3. ​Руслан Кухарук и Максим Слепов поздравили сотрудников «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут» 1485
  4. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Евгений Дьячков ONLINE 1433
  5. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1349
  6. Роскомнадзор: YouTube в России останется медленным 1282
  7. ​Югорчан призывают делиться своими мыслями о том, как улучшить туристическую привлекательность региона 1230
  8. Алексей Гулякин: «Я остаюсь в Сургуте, чтобы вернуть людям деньги» 1209
  9. ​Свой родной аэропорт 1192
  10. ​Лихач протаранил несколько машин на улице Крылова в Сургуте 1098
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 17806
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 5950
  3. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5588
  4. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 4551
  5. ​Чай с привкусом пестицидов: у крупнейших производителей обнаружили нарушения в продукции 3830
  6. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3769
  7. ​В Сургутском кардиоцентре десятки пациентов получили пищевое отравление. Их жизням ничего не угрожает 3444
  8. ​Церковь и архитектура 3425
  9. ​Штрафуйте 3091
  10. ​Михаил Гуменюк покидает пост заместителя главы Сургута 2417

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика