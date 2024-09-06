В Сургуте оштрафовали агрессивную женщину за нарушения общественного порядка в аэропорту

Штрафом в размере четырех тысяч рублей отделалась женщина, устроившая скандал в аэропорту Сургута. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды Югры».

Инцидент произошел при посадке на рейс «Сургут-Махачкала» авиакомпании «Победа». Пассажирка вела себя агрессивно, провоцировала конфликт и отказалась подчиниться требованиям сотрудника полиции.

«При посадке на рейс «Сургут-Махачкала» авиакомпании «Победа» в здании Аэропорта г. Сургута женщина выражалась нецензурной бранью, размахивала руками, провоцировала конфликт, на замечания граждан не реагировала, выражала явное неуважение к обществу, на требование сотрудника полиции пройти в дежурную часть линейного отдела полиции для составления протокола, ответила отказом, чем оказала неповиновение законному требованию сотрудника полиции», – сообщают в источнике.

В суде скандалистка признала свою вину.

Ранее аэропорт Сургута оштрафовали за нарушения при закупках.