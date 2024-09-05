16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,9288   EUR  98,0725  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте стартовал отопительный сезон

Администрация Сургута утвердила сроки подачи тепла в социальные учреждения

В Сургуте стартовал отопительный сезон
Фото: администрация Сургута

В Сургуте 5 сентября начнется подача тепла в социальные учреждения города – детские сады, школы и больницы, сообщает администрация Сургута.

На данный момент к отопительному сезону готово 94% социальных объектов. СГМУП «Городские тепловые сети» и ООО «СГЭС» начнут подачу тепла в соответствии с поданными заявками и готовностью объектов.

«В Сургуте отопительный период традиционно начинается в два этапа. Сначала тепло подаем в социальные учреждения, потом – в жилые дома и на объекты промышленного, иного назначения. Первые уже полностью готовы к отопительному периоду. В социальных объектах отопление включаем при наличии соответствующей заявки. На текущую дату они поступили от 24-х учреждений», – отметил и.о. директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский.

В городе также завершается подготовка к зиме – работы выполнены на 87%. Оставшиеся 13% не влияют на подачу тепла.

Этим летом в Сургуте активно обновляли ветхие коммунальные коммуникации. В частности, проводились работы по ремонту и наладке теплообменного и насосного оборудования на тепловых пунктах, а также ежегодные гидравлические испытания, текущий ремонт и промывка трубопроводов на сетях тепловодоснабжения и водоотведения.

Отопление в жилых домах включат, когда среднесуточная температура воздуха на улице продержится на отметке не выше +8 градусов в течение пяти дней. После этого тепло поступит в квартиры сургутян на протяжении пяти дней.

Ранее в siapress.ru писали о том, как Сургут готовится к отопительному сезону.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:43, просмотров: 61, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1008
  2. ​Мечты 618
  3. ​Ну хоть так? 566
  4. ​Чудотворная Казанская икона Божией Матери прибудет в Сургут 479
  5. ​Возможно, в правительстве Югры станет на три-четыре штатных единицы замгубернатора меньше 472
  6. ​В Тюменской области ведут работу передвижные медицинские комплексы 467
  7. В ХМАО предпринимателя ждет суд за травму ребенка в батутном центре 459
  8. ​12 тысяч участников соберет Промышленно-энергетический форум TNF-2024 439
  9. ​Равиль Ахмадеев: «С 2025 года налог на доходы физлиц при продаже недвижимости будет рассчитываться по новым правилам» 436
  10. ​Дома культуры строят в тюменских селах по нацпроекту 432
  1. ​Так ли страшны видеоигры? 2240
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША 2069
  3. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 1705
  4. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Александр Сальников ONLINE 1476
  5. ​Руслан Кухарук и Максим Слепов поздравили сотрудников «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут» 1394
  6. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Евгений Дьячков ONLINE 1356
  7. ​«Нынешнее положение автомобилистов построено на ущемлении остальных участников движения. Это нужно исправлять» 1289
  8. Роскомнадзор: YouTube в России останется медленным 1214
  9. ​Рейтинг управляющих компаний Сургута: кто в топе? 1173
  10. ​Свой родной аэропорт 1132
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 17677
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 5847
  3. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5497
  4. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 4470
  5. ​Чай с привкусом пестицидов: у крупнейших производителей обнаружили нарушения в продукции 3762
  6. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3692
  7. ​Церковь и архитектура 3358
  8. ​В Сургутском кардиоцентре десятки пациентов получили пищевое отравление. Их жизням ничего не угрожает 3342
  9. ​Штрафуйте 3019
  10. ​В Сургуте открылся третий филиал диагностического центра LABROOM 2677

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика