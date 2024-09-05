Администрация Сургута утвердила сроки подачи тепла в социальные учреждения

В Сургуте 5 сентября начнется подача тепла в социальные учреждения города – детские сады, школы и больницы, сообщает администрация Сургута.

На данный момент к отопительному сезону готово 94% социальных объектов. СГМУП «Городские тепловые сети» и ООО «СГЭС» начнут подачу тепла в соответствии с поданными заявками и готовностью объектов.

«В Сургуте отопительный период традиционно начинается в два этапа. Сначала тепло подаем в социальные учреждения, потом – в жилые дома и на объекты промышленного, иного назначения. Первые уже полностью готовы к отопительному периоду. В социальных объектах отопление включаем при наличии соответствующей заявки. На текущую дату они поступили от 24-х учреждений», – отметил и.о. директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский.

В городе также завершается подготовка к зиме – работы выполнены на 87%. Оставшиеся 13% не влияют на подачу тепла.

Этим летом в Сургуте активно обновляли ветхие коммунальные коммуникации. В частности, проводились работы по ремонту и наладке теплообменного и насосного оборудования на тепловых пунктах, а также ежегодные гидравлические испытания, текущий ремонт и промывка трубопроводов на сетях тепловодоснабжения и водоотведения.

Отопление в жилых домах включат, когда среднесуточная температура воздуха на улице продержится на отметке не выше +8 градусов в течение пяти дней. После этого тепло поступит в квартиры сургутян на протяжении пяти дней.

Ранее в siapress.ru писали о том, как Сургут готовится к отопительному сезону.