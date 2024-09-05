Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

7 сентября

Выставка «Краски бабьего лета»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

Горожан приглашают встретить 15-летие сургутского отделения Творческого Союза Профессиональных художников России (ТСПХ). На мероприятии будут представлены работы последних лет, многие из них выставляются впервые. Гости выставки увидят картины Натальи Усовой, Татьяны Загнетной, Натальи Виль, Любови Кутузовой, Марины Шишовой, Алены Гирявенко, Маргариты Сладковой, Ларисы Юнг и Валентины Паренько.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: дети с 5 до 7 лет, пенсионеры – 50 рублей, дети с 7 до 18 лет – 100 рублей, взрослый – 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Открытие выставки художницы ЕВГЕНИИВСИБИРИ

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 14:00.

Жителей Сургута приглашают на открытие выставки художницы ЕВГЕНИИВСИБИРИ. Открытие состоит из двух частей.

В 14:00 запланированы различные тематические мастер-классы от автора выставки и приглашенных творческих активистов города – Екатерины Sova, эко-бренда «YAM'», цветочной студии «VDOXFLOWERS», эко-студии «Бумажник».

В 17:00 начнется вечерняя программа с экскурсией по выставке, тематическим мастер-классом от Виктории Абдуллиной по созданию книжной закладки с ботаническим орнаментом и музыкальным выступлением чудесной Татьяны Севастьяновой и хедлайнеров прошедшего «Морского фестиваля» – группы «meow!».

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Экспозиция «Велено город ставити...»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 10:00 до 18:00.

Для сургутян подготовили экспозицию, посвященную рождению Сургута в XVI веке и служилым людям – основателям города. В центральном зале представлен макет сургутского острога, макет верхотурского коча, макет памятника основателям города, а также материалы, отражающие историю присоединения Сибири к государству Российскому.

Телефон для справок: 42-47-83. Цена билета: детский – 50 рублей, взрослый – 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

8 сентября

Мастер-класс «Ловушка снов»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 14:00.

Горожане могут сделать куклу-оберег – ловушку для снов, которая оберегает наш сон или сон ребенка, улавливая, притягивая добрые сны и задерживая злые. Кукла будет выполнена в технике плетения.

Телефон для справок: 42-47-83. Цена билета: 350 рублей. 12+

Пешеходная экскурсия «От крепости до города»

Место проведения: МБУК «Сургутский краеведческий музей», улица Просвещения, 7, «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова». Время: 12:00.

Юных и взрослых горожан приглашают на прогулку по исторической части Сургута. Так они увидят место, где был основан острог, познакомятся с улицами города XIX века, а также узнают много исторических легенд, связанных с городом.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 6+

Чтение сказки «Красная шапочка»

Место проведения: Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 12:00.

Для маленьких читателей и их родителей в библиотеке состоится встреча с артистом-кукловодом Театра актера и куклы «Петрушка» Анной Павловской. Она прочитает всем участникам встречи сказку Шарля Перро «Красная шапочка». После чтения среди присутствующих разыграют четыре пригласительных билета на спектакль «Красная шапочка», который состоится в Сургутской филармонии 15 сентября.

Телефон для справок: 28-56-93. Вход свободный. 0+