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В Сургуте отремонтируют «фиолетовый» мост в парке «За Саймой»

В парке «За Саймой» в Сургуте заменят плитку за 6 миллионов рублей

В Сургуте отремонтируют «фиолетовый» мост в парке «За Саймой»
Фото: siapress.ru

В Сургуте в парке «За Саймой» начался ремонт «фиолетового» моста. Работы уже стартовали, и подрядчик планирует завершить их до конца октября.

«По контракту сроки выполнения работ – до 30 октября. На данный момент подрядчик идет в срок, то есть никаких рисков мы сейчас не видим. Эта работа была запланирована заранее», – сообщает и.о. директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Олеся Заяц.

Она также пояснила, что мост был построен достаточно давно и за время эксплуатации начал разрушаться.

«Уже невооруженным глазом было видно, что плитка начала проваливаться. Ее неоднократно восстанавливали, но это не приводило к долгосрочному результату. Поэтому пришлось прибегнуть к более масштабным мероприятиям по ремонту всего пешеходного моста», – добавила и.о. директора.

Ремонт включает в себя демонтаж старой плитки, выемку верхнего слоя основания, уплотнение и досыпку подстилающего слоя, а также укладку новой плитки и ремонт бетонных парапетов. Цена контракта составляет шесть миллионов 200 тысяч рублей.

«Плитка заказывается в Тюмени, на заводе «Поревит». Это очень хороший завод, который дает гарантию на десять лет. Что касается характеристик плитки – она имеет идеальную геометрию, укладывается очень хорошо. По весу и качеству сразу видно, что плитка сделана качественно», – сообщил подрядчик Денис Гильманов.

Подрядчик заверил, что работы будут организованы так, чтобы движение на мосту не прекращалось. «Мост не будет полностью огорожен, работы будут идти по половине дороги. Сейчас мы полностью сделаем щебеночное основание, а затем будем укладывать плитку по полумоста, чтобы оставалась одна линия для прохода людей», – заключил он.

Ремонт моста стал необходимостью после многочисленных жалоб жителей на провалы плитки. «В последнее время плитка часто проваливалась – где-то отдельные плиточки, где-то несколько. В связи с этим мы приняли решение о необходимости ремонта данного пешеходного моста», – подчеркнула Олеся Заяц.

В ходе разборки старой конструкции стало понятно, что причиной провалов на мосту стало отсутствие щебеночного основания и укладка плитки на песок вместо пескоцемента.

В следующем году в парке «За Саймой» планируется ремонт соседнего моста с оранжевыми фонарями, где будут проводиться аналогичные работы.

Ранее на территории парка начались археологические раскопки.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 144, комментариев: 0
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