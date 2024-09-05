Власти Сургута рассказали о вступлении в силу требований по маркировке средствами идентификации

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2024 г. № 749 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации» внесены изменения в Правила маркировки молочной продукции средствами идентификации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 2099, Правила маркировки упакованной воды средствами идентификации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 841, Правила маркировки отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков средствами идентификации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2023 г. № 887 (далее соответственно – постановление № 2099, постановление № 841, постановление № 887), которые вступают в силу с 1 сентября 2024 г.

Согласно внесенным изменениям с 1 сентября 2024 г. предприятия, оказывающие услуги общественного питания, становятся участниками оборота молочной продукции, упакованной воды и отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков (далее при совместном упоминании – товары), подлежащих маркировке средствами идентификации.

В связи с этим, предприятиям, оказывающим услуги общественного питания и осуществляющим реализацию указанных товаров, необходимо в срок до 1 сентября 2024 года :

– пройти регистрацию в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее – информационная система мониторинга, ГИС МТ);

– активировать необходимые товарные группы в личном кабинете участника оборота товаров в информационной системе мониторинга;

– перейти на электронный документооборот с поставщиком товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации;

– с 1 сентября 2024 г. передавать сведения в информационную систему мониторинга об обороте молочной продукции и упакованной воды, а также о выводе их из оборота в соответствии с порядком, предусмотренным постановлениями № 2099 и № 841;

– с 5 ноября 2024 г. передавать сведения в информационную систему мониторинга об обороте безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков, а также о выводе их из оборота в соответствии с порядком, предусмотренным постановлением № 887.

Также сообщаем, что для предприятий, оказывающих услуги общественного питания, определены несколько способов передачи в информационную систему мониторинга сведений о выводе из оборота:

– посредством универсального передаточного документа (при приемке товаров от поставщика имеется возможность отразить в информационной системе мониторинга выбытие товара, указав причину «Использование для производственных целей»);

– при приемке товаров на свой баланс в информационной системе мониторинга (постепенное списание по мере расходования товара, путем направления документа «Вывод из оборота»);

– при реализации товара покупателю посредством контрольно-кассовой техники, включая в уведомление о реализации код идентификации товара или код товара и количество.

Справочные материалы по рассматриваемому вопросу размещены на сайт честныйзнак.рф, а также доступны по ссылкам:

– Инструкция по регистрации в ГИС МТ (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Инструкция_по_регистрации_участника_оборота_товаров.html);

– Методические рекомендации по выводу товаров из оборота (https://честныйзнак.рф/upload/Методические_рекомендации_по_выводу_из_обо рота_Хорека.pdf);

– Статья с видеоинструкцией (https://markirovka.ru/community/horeca-/kak- restoranam-rabotat-s-markirovannoy-upakovannoy-vodoy);

– Листовка со справочной информацией (https://честныйзнак.рф/upload/Листовка_помощник_по_сегменту_HoReCa.pdf).