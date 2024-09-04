Рыбак из Тюмени поймал щуку с человеческий рост

Тюменский рыбак Михаил Лупаков поймал в водоеме Сургута щуку ростом с человека. Своим уловом он поделился в своих социальных сетях.

«В этот пасмурный день, практически вся зубастая на водоеме была настроена схватить какую-нибудь большую и размашистую приманку. Не став изобретать велосипед поставил #ZUB Swing 200 в ярком цвете. Равномерная проводка в зоне видимости щуки и сразу атака. На пике активности за приманкой шли сразу несколько рыб, соревнуясь между собой, кто схватит приманку», – написал рыбак на своей странице во «ВКонтакте».

На фотографии Михаил Лупаков держит в руках щуку, почти с человеческий рост. Вес и длину рыбы он не указал.