На участке дороги в Сургуте два месяца будут проводить ремонтные работы

В Сургуте с 3 сентября по 31 октября будет перекрыто движение автотранспорта на участке дороги за ТРЦ «Сити Молл». Связано это с проведением ремонтно-строительных работ. Движение городских маршрутных автобусов также изменится, сообщает администрация города.

Автобусы будут ездить в объезд перекрываемого участка по следующим схемам:

– № 22 – начало рейса от остановочного пункта «По требованию», далее по установленному маршруту, окончание рейса – на остановочном пункте «По требованию».

– № 77 – начальный пункт движения по маршруту – остановочный пункт «По требованию», далее по установленному маршруту, конечный пункт движения по маршруту – остановочный пункт «По требованию».

– № 61 – при движении от ТРЦ «Сити Молл»: начальный пункт движения по маршруту – остановочный пункт «По требованию», далее по установленному маршруту;

– при движении от остановочного пункта «Пролетарский проспект» маршрут без изменений, конечный пункт движения по маршруту – остановочный пункт «По требованию».