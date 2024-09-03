Власти Сургута изменили стратегию социально-экономического развития города

В Сургуте в стратегию социально-экономического развития города планируют внести изменения. Связано это с тем, что местная администрация разработала муниципальные программы, которые соответствуют новой системе управления. Обновленная стратегия учитывает сценарий развития экономики РФ на 2025-2027 годы, сообщает городская мэрия.

«Внесены точечные изменения в задачи векторов развития муниципалитета, а также в значения и наименования целевых показателей и флагманских проектов. Десять векторов развития дополнены соответствующими государственными программами. Это позволит усилить взаимосвязь между документами планирования регионального уровня и Стратегией города на период до 2050 года. Это в перспективе даст возможность Сургуту получить дополнительные средства из окружного бюджета», – отметила начальник отдела социально-экономического прогнозирования администрации города Светлана Мединцева.

Так, векторы «Образование» и «Молодежная политика» дополнены государственной программой «Строительство». Благодаря этому, при учете роста численности населения и строительства новых микрорайонов, власти смогут рассчитывать на выделение средств из регионального бюджета на строительство необходимых для жителей объектов. Среди них: школы и учреждения дополнительного образования.

Вектор «Инклюзивность» дополнен показателями государственной программы «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды». Это позволит благоустроить общественные пространства с акцентом на доступность маломобильных групп.

«Отметим, изменения в документе не повлияют на генеральную цель Стратегии. Ею по-прежнему остается создание комфортной среды и духовно-нравственных ценностей через активное сотрудничество населения, власти, науки и предпринимательства. Все это будет способствовать устойчивому развитию социальной сферы, инновационной и креативной экономики. Корректировки не повлекут кардинальных изменений в развитии города. Синхронизация с проектом генерального плана сохранится», – добавили в сообщении.

Ознакомиться с проектом внесения изменений можно на сайте.