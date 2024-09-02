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Новости

  • ​Производитель выступил с опровержением информации о свинце в корме Chammy

    ​Производитель выступил с опровержением информации о свинце в корме Chammy

    Сегодня в 17:11
    17 0
  • ​Производитель выступил с опровержением информации о свинце в корме Chammy

    ​Производитель выступил с опровержением информации о свинце в корме Chammy

    Сегодня в 17:11
    17 0
  • ​Огнеборцы ХМАО потушили крупное возгорание бани и жилого дома

    ​Огнеборцы ХМАО потушили крупное возгорание бани и жилого дома

    Сегодня в 16:25
    111 0 
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Комбинат школьного питания в Сургуте готов ежедневно кормить обедами 62 тысячи учащихся

Глава Сургута перед началом учебного года посетил комбинат школьного питания

Комбинат школьного питания в Сургуте готов ежедневно кормить обедами 62 тысячи учащихся
Фото администрации Сургута

В преддверии нового учебного года глава Сургута Максим Слепов посетил Комбинат школьного питания, чтобы лично убедиться в качестве блюд, предлагаемых сургутским школьникам. В ходе визита ему представили обновленное меню, в которое внесены новые блюда с учетом пожеланий детей и родителей.

Максим Слепов отметил, что предприятие строго контролирует соблюдение всех нормативов и стандартов при заказе и приемке продуктов, а также в процессе приготовления и доставки еды. «Меня, как отца школьников и врача по профессии, волнует, чем питаются наши дети во время учебы. Важно, чтобы школьная еда была полезной для здоровья. Новое меню интересное, полезное и здоровое. А сам комбинат отлично оснащен для обеспечения качественным и вкусным питанием», – подчеркнул градоначальник.

В новом учебном году в меню добавлены мясные и рыбные изделия, а также три новых кондитерских изделия — шоколадный творожный пирог, сметанник и злаковое печенье. Меню пополнилось также овощными соками с тыквой и морковью, фруктовыми напитками с сывороткой, морсами из местных дикоросов и питьевым йогуртом с пробиотиками.

И.о. директора СГМУП «Комбинат школьного питания» Наталья Гаврилюк рассказала, что новые блюда разрабатывались технологами комбината. «Мы все лето дегустировали блюда самостоятельно, стараясь выбрать лучшее и самое вкусное. Например, котлеты теперь выглядят как наггетсы, что привлекательно для детей, но внутри содержатся овощи, клетчатка и мясо», – добавила она.

Комбинат школьного питания обслуживает более 62 тысяч школьников Сургута. Разработано 55 основных меню с учетом смен школьников, сезонности и категорий учащихся, а также диетическое меню для детей с особыми потребностями по показаниям врача. Директор департамента образования Сургута Ирина Замятина подчеркнула, что меню составляют с учетом мнения детей и родителей: «На сайтах школ родители сегодня могут видеть, что предлагают школьные столовые. Мы всегда открыты к диалогу. Родители могут влиять на меню школьников. Например, на страницах Комбината школьного питания в социальной сети ВКонтакте можно оставить свои пожелания. Мы также работаем над программой модернизации школьного питания. Когда электронная услуга заработает, родители смогут выбирать меню на неделю».

Комбинат школьного питания, созданный более 30 лет назад, регулярно обновляет оборудование и технологии, обеспечивая школьников качественным питанием. В 2024 году 21 общеобразовательное учреждение города приобрело почти 90 единиц оборудования для своих пищеблоков, что также способствует улучшению условий приготовления и подачи еды.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 15:54, просмотров: 146, комментариев: 0
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