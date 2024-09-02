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Сургутские хирурги удалили опухоль легкого и спасли жизнь мужчине

Врачи сургутской больницы успешно вылечили пациента с раком легких

Сургутские хирурги удалили опухоль легкого и спасли жизнь мужчине
Фото: СОКБ

Врачи «Сургутской окружной клинической больницы» успешно прооперировали пациента с раком легких. Уже через шесть дней после операции мужчина был выписан домой, сообщает пресс-служба медучреждения.

Сама операция проходила в два этапа. Сначала была проведена диагностическая процедура: через прокол был взят образец пораженного участка легкого для гистологического анализа. Исследование подтвердило наличие злокачественной опухоли. На втором этапе хирурги провели лобэктомию, удалив пораженную долю легкого вместе со всеми лимфоузлами средостения.

«Операция производилась с использованием современного оборудования-эндовидеохирургической стойки и выполнена из трех проколов грудной стенки. Являлась малоинвазивной. Оперативное вмешательство было проведено успешно. Послеоперационный период протекал гладко», – сообщается в публикации.

Ранее в siapress.ru писали, что в Сургуте у юной пациентки удалили огромную кистому.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 106, комментариев: 0
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