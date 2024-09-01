Более половины опрошенных читателей siapress.ru поддерживают запрет на телефоны в школах

Согласно опросу, проведенному среди читателей siapress.ru, большинство участников считают, что мобильные телефоны нужно забирать у школьников перед уроками. За такую меру проголосовали 52,8% респондентов. Они уверены, что мобильные устройства отвлекают учеников и мешают учебному процессу.

Тем не менее, 34% опрошенных высказались против данной инициативы, полагая, что учащиеся должны иметь доступ к своим телефонам. Вероятнее всего, некоторые считают, что это помогает поддерживать связь с родителями, а также может быть полезным в экстренных ситуациях.

Еще 13,2% респондентов остались равнодушны к этому вопросу, отметив, что для них данный аспект не имеет особого значения.

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