На автодороге «Сургут-Салехард» произошло смертельное ДТП

В минувшую пятницу, 30 августа, на трассе «Сургут-Салехард» произошло лобовое столкновение автомобиля «Газ» и грузового Renault. В результате ДТП два человека погибли, еще двое — получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Ямала.

«В результате ДТП два пассажира автомобиля ГАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. Также водитель и пассажир автомобиля ГАЗ с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

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