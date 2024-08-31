Врачи-гинекологи обнаружили у юной сургутянки огромную кистому яичника

В Сургуте родители 12-летней девочки в течение года несколько раз обращались в поликлинику с жалобами на увеличенный живот, но им говорили, что ребенок просто много ест. Попав в окружной клинический Центр охраны материнства и детства, у подростка обнаружили огромное опухолевидное образование яичника, занимающее всю брюшную полость и сдавливающее соседние органы.

«Было принято решение удалить новообразование доступом мини-лапаротомии с помощью современных хирургических абластических технологий. Хирурги-гинекологи успешно удалили опухолевидное образование яичника размером 30 сантиметров в диаметре, содержащее в себе восемь литров жидкости», — рассказала руководитель Центра Лариса Белоцерковцева.

Врачи сохранили все органы и репродуктивную функцию девочки. Сейчас юная пациентка находится в Центре под присмотром специалистов, ее ждет восстановительный период после операции.