В преддверии нового учебного года в школах Сургута прошли антитеррористические учения для отработки алгоритма действий образовательных организаций и оперативных служб при угрозе возникновения ЧС. По легенде, при проникновении в образовательное учреждение посторонних лиц работником охраны нажата тревожная кнопка.

«На место оперативно выехали наряд Росгвардии, сотрудники полиции и МЧС. Освобождены заложники через эвакуационные выходы и захвачен преступник», — рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

По словам мэрии, школы и детсады охраняют только лицензируемые сотрудники частных охранных предприятий. Все учреждения оборудованы кнопкой экстренного вызова, звонок поступает на пульт централизованного наблюдения Росгвардии, которые оперативно выезжают на место.

Причем работоспособность кнопки проверяется ежедневно. «В текущем году проводилась модернизация кнопок в каждом учреждении для надежного сигнала. Кроме того, для обеспечения безопасности в каждой школе установлены металлоискатели и ведётся круглосуточное видеонаблюдение», — говорится в публикации.

Все службы отработали тренировку слаженно. Цели учений достигнуты.