«Комбинат школьного питания» в Сургуте предложит детям новые полезные блюда

Глава Сургута Максим Слепов посетил «Комбинат школьного питания», чтобы лично проконтролировать, чем будут питаться дети в предстоящем учебном году. Мэр города отметил, что качественная еда напрямую влияет на здоровье школьников, их настроение и успехи в обучении.

«Качественное и гармоничное питание для детей очень важно. Потому что это – энергия, интеллектуальные способности, настроение ребенка. Сладкое например – это глюкоза, она важна для мозга. От этого зависит успех в образовательном процессе для каждого ученика», – отметил глава города.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в «КШП» запрещено использование усилителей вкуса, кроме соли. Ее добавляют в ограниченных количествах. «К сожалению, некоторые родители приобретают в больших сетях продукты с усилителями вкуса. После такой еды дети не всегда хотят есть обычную пищу», – сказал мэр.

Глава Сургута также отметил, что уровень школьного питания в Сургуте значительно выше, чем в других городах.

«Год назад по поручению губернатора у нас была целая делегация. Мы выезжали в Волгоград и изучали частное предприятие, которое обеспечивает детей школьным питанием. Поверьте, наш комбинат школьного питания на уровень выше. По качеству, по безопасности. Масштаб, конечно, меньше, чем в Волгограде, но по чистоте и качеству продуктов наш комбинат лучше», – заявил Максим Слепов.

Следует отметить, что в новом учебном году меню школьного питания было значительно обновлено. О новых блюдах, которые школьники смогут опробовать уже в начале сентября, сообщила и.о. директора СГМУП «Комбинат школьного питания» Наталья Гаврилюк.

«Меню полностью обновлено. Мы постарались сделать его более аппетитным и современным для детей. Стараемся выйти за рамки привычного комбината. Из новинок – всеми любимые цветные макароны. По-моему, они будут представлены в первый день. Также будут десерты и покупная штучная продукция, чтобы ребенок мог взять ее с собой. Из напитков будет сок с добавлением сыворотки, – подчеркнула Наталья. – Еще в новом меню у нас будет несколько видов котлет в разных вариантах. Это полностью наши разработки. Мы делаем блюда вкусными и полезными, чтобы дети их ели с аппетитом – это самое главное».

Также сейчас ведется работа над трехлетней программой модернизации школьного питания, которая позволит учитывать предпочтения детей и обеспечивать им выбор блюд. Об этом сообщила директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

«Сейчас мы работаем над программой модернизации школьного питания, которая будет рассчитана на три года. Мы стремимся к выбору меню из нескольких наименований, чтобы ребенок мог выбрать то, что ему подходит. Мы работаем над этим совместно с окружным департаментом и надеемся на успех», – подчеркнула директор департамента.

В этом году «КШП» будет обеспечивать питанием 61 тысячу учащихся в образовательных учреждениях Сургута. Из них порядка 17,5 тысяч – это учащиеся льготных категорий.

Ранее в siapress.ru писали о том, что почти все школы Сургута готовы к учебному году.