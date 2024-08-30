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    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША

    29 августа в 15:15
    692 0
  • Турецкие бренды одежды захватывают российский рынок

    Турецкие бренды одежды захватывают российский рынок

    Сегодня в 13:56
    87 0
  • ​41% родителей из Сургута считают, что уделяют детям достаточно времени

    ​41% родителей из Сургута считают, что уделяют детям достаточно времени

    Сегодня в 13:41
    100 0 
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​41% родителей из Сургута считают, что уделяют детям достаточно времени

Сургутяне, работающие на удаленке, чаще находят время для детей

​41% родителей из Сургута считают, что уделяют детям достаточно времени
Фото: freepik.com

Только 41% родителей из Сургута считают, что уделяют общению с детьми достаточно времени. Те, кто работает на удаленной работе, чаще общаются со своим ребенком, следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

«50% родителей говорят, что тратят на общение с детьми меньше времени, чем требуется: 41% эта ситуация заставляет испытывать чувство вины, 9% воспринимают ее спокойно («Работаю вахтой, не вижу семью»). Только 41% родителей считают, что уделяют достаточно времени общению со своими несовершеннолетними детьми. Чаще в этом уверены матери (49% против 33% отцов)», – указали в сообщении.

Также, опрос показал, что только каждый третий работающий на территории работодателя считает, что проводит достаточно времени с детьми.

Среди безработных каждый второй считает, что уделяет детям достаточно внимания. Однако среди работающих на удаленке такую возможность оценивают два из трех человек.


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Сегодня в 13:41, просмотров: 101, комментариев: 0
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