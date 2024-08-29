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    28 августа в 22:18
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​«Предложения больше не принимаются»: в Сургуте прошли публичные слушания по генплану

В Сургуте вновь состоялись публичные слушания по новому генплану Сургута

​«Предложения больше не принимаются»: в Сургуте прошли публичные слушания по генплану
Фото: siapress.ru

Накануне вечером, 28 августа, в Думе Сургута состоялись публичные слушания по проекту единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Почти два часа местные жители высказывали свои мнения по поводу нового генплана города. Предложения и замечания по проекту больше приниматься не будут, сообщил главный архитектор Сургута Алексей Фокеев.

«Если предложений больше нет, комиссией по подготовке проекта единого документа территориального планирования градостроительного зонирования городского округа Сургута ХМАО-Югры с учетом результатов публичных слушаний будет подготовлено заключению по данному проекту в срок до 7 сентября 2024 года включительно. Обращаю ваше внимание, что предложения и замечания по данному проекту в адрес уполномоченного органа больше не принимаются для того, чтобы мы уже добрались до финишной версии. Публичные слушания по данному вопросу состоялись», − резюмировал представитель ДАиГ.

С материалами нового генплана можно ознакомиться на сайте администрации Сургута.

Подробнее о том, как прошли публичные слушания − скоро на siapress.ru.


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Сегодня в 10:59, просмотров: 63, комментариев: 0
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