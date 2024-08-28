Только одна школа Сургута не готова к 1 сентября

В преддверии нового учебного года сургутские школы завершают последние приготовления к началу занятий. Директор департамента образования администрации города Ирина Замятина сообщила, что почти все образовательные учреждения города готовы к 1 сентября.

«У нас 37 общеобразовательных учреждений, включая школы, гимназии и лицеи с углубленным изучением отдельных предметов. Почти все полностью готовы к началу учебного процесса», – отметила директор департамента.

Таким образом, только одна школа пока не готова к началу учебного года. «Одно образовательное учреждение у нас пока не предъявлено к приемке – это восьмая школа. Она находится на комплексном ремонте, который продлится до мая 2025 года», – добавила Ирина Замятина.

Более подробно о подготовке школ Сургута – в интервью.