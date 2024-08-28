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​Ядро Сургута преобразится: на Бардаковке могут появиться урбан-виллы

Власти Сургута планируют в рамках КРТ преобразить ядро Сургута

​Ядро Сургута преобразится: на Бардаковке могут появиться урбан-виллы
Фото: siapress.ru

Сургут планирует масштабные изменения в центральной части города. Речь идет о проектах комплексного развития территории, которые включают в себя образовательный хаб со школой и детским садом, строительство набережной и урбан-виллы, рассказал «Сургутской трибуне» главный архитектор Сургута Алексей Фокеев.

«На участок от магазина «Изида» до Дворца торжеств уже готова проектная документация. Проект дорогой: только первая очередь – берегоукрепление, обустройство дорожек – потребует порядка 430 миллионов рублей. Даже за счет программы «Формирование комфортной городской среды» его реализовать практически невозможно: в год ее финансирование не превышает 150 миллионов рублей – с учетом региональных и федеральных денег. Поэтому мы вышли с инициативой по Комплексному развитию территории, в которой включили строительство набережной в обязательства застройщика», – объяснил представитель ДАиГ.

Кроме того, в рамках КРТ застройщика обязали обустроить участок от улицы Университетская до главного корпуса СурГУ со стороны офиса «Россети − Тюмень», а также территорию возле офисов Газпрома − улицы Боровая.

Однако мэрия не исключает, что для полного преображения ядра Сургута потребуется заключить несколько договоров КРТ с разными застройщиками.

«Набережная не должна быть одинаковой по всей ее протяженности: быть в резиновых покрытиях и в единой стилистике малых архитектурных форм. Если в районе университета пространство достаточно открытое, то ближе к офису Россетей условия более камерные. И там можно делать какие-то причалы, приватные места отдыха – все зависит от потока отдыхающих», – поделился Алексей Фокеев.

Некоторые концепции будущих пространств уже представлены потенциальными застройщиками. Например, одно из них − образовательный хаб со школой и детским садом.

А вот жилье планируют разместить на участке между пешеходным мостиком в парк «За Саймой» рядом с офисом Россетей и Университетской. На противоположном к парку берегу Саймы.

Пока не уточняется, будет ли набережная вдоль элитного поселка доступна для всех горожан.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 143, комментариев: 0
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