На Тюменском тракте в Сургуте произошло страшное ДТП с мусоровозом

Вчера, 27 августа, в Сургуте на Тюменском тракте произошло сразу два ДТП. В первом случае водитель 1992 года рождения управляя транспортным средством «МАЗ» наехал на пешехода 1986 года рождения, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали в местной Госавтоинспекции.

«27 августа в 16:38 в Сургуте на Тюменском тракте, напротив дома №10, водитель 1992 года рождения управляя транспортным средством «МАЗ» допустил наезд на пешехода 1986 года рождения, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был оставлен в травматологию города», ‒ рассказали в Госавтоинспекции Сургута.

Второе ДТП произошло на том же самом месте в 21:05. По предварительным данным, 20-летний водитель «ВАЗ-2115» допустил наезд на стоящий после ДТП автомобиль «МАЗ». Из-за автоаварии водитель и пассажир «легковушки» получили травмы.

«Этим же днем в 21:05 на том же месте водитель 2004 года рождения управляя автомобилем «ВАЗ 2115», по предварительным данным, не учел видимости в направлении движения и допустил наезд на стоящее после ДТП в левой полосе автомобиль «МАЗ». Были все обозначения, знаки аварийной остановки. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажир 2005 года рождения получили телесные повреждения. На автомобиле скорой медицинской помощи они были доставлены БУ «Сургутская травматологическая больница», ‒ добавили в разговоре.

В травмбольнице Сургута не дали комментарий по состоянию здоровья трех пострадавших.