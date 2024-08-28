На Тюменском тракте в Сургуте произошло страшное ДТП с мусоровозом

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  91,4807   EUR  102,2911  

Новости

  • ​В Ханты-Мансийске собрались «Мастера гостеприимства»

    ​В Ханты-Мансийске собрались «Мастера гостеприимства»

    Сегодня в 11:52
    13 0
  • Подросток из Сургута попался на закладках

    Подросток из Сургута попался на закладках

    Сегодня в 11:45
    34 0
  • ​Сегодня в Сургуте будут проверять работу сирен

    ​Сегодня в Сургуте будут проверять работу сирен

    Сегодня в 11:10
    92 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724735294"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1725303561"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=x5gA+OQcFbfK0muOC0EtHjFP3rQvtcuRobbd8hvf+0J5Tb/HMQjv8e8ruBghijR44ZnbJcccLL0gBhtm+LtVPjWgdYK4hg53Fv2nH6GRy7NeeAAElHEtNLLs22W6rcsJ7dMVLfEp6q4ebFI/81W36w=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=x5gA+OQcFbfK0muOC0EtHjFP3rQvtcuRobbd8hvf+0J5Tb/HMQjv8e8ruBghijR44ZnbJcccLL0gBhtm+LtVPjWgdYK4hg53Fv2nH6GRy7NeeAAElHEtNLLs22W6rcsJ7dMVLfEp6q4ebFI/81W36w=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "147"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "60"
      ["name"]=>
      string(44) "Метрика Недвижимость (15)"
      ["link"]=>
      string(32) "https://t.me/NatalyaMnedvigimost"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "de57b38d4524a7cb98bc7002590380b9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHo3gv"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Метрика Недвижимость» ИНН7203340904 erid:2SDnjdHo3gv"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-27 10:08:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-09-02 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "147"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724735294"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1725303561"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=x5gA+OQcFbfK0muOC0EtHjFP3rQvtcuRobbd8hvf+0J5Tb/HMQjv8e8ruBghijR44ZnbJcccLL0gBhtm+LtVPjWgdYK4hg53Fv2nH6GRy7NeeAAElHEtNLLs22W6rcsJ7dMVLfEp6q4ebFI/81W36w=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=x5gA+OQcFbfK0muOC0EtHjFP3rQvtcuRobbd8hvf+0J5Tb/HMQjv8e8ruBghijR44ZnbJcccLL0gBhtm+LtVPjWgdYK4hg53Fv2nH6GRy7NeeAAElHEtNLLs22W6rcsJ7dMVLfEp6q4ebFI/81W36w=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "147"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "60"
      ["name"]=>
      string(44) "Метрика Недвижимость (15)"
      ["link"]=>
      string(32) "https://t.me/NatalyaMnedvigimost"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "de57b38d4524a7cb98bc7002590380b9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHo3gv"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Метрика Недвижимость» ИНН7203340904 erid:2SDnjdHo3gv"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-27 10:08:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-09-02 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "147"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724735294"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1725303561"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=x5gA+OQcFbfK0muOC0EtHjFP3rQvtcuRobbd8hvf+0J5Tb/HMQjv8e8ruBghijR44ZnbJcccLL0gBhtm+LtVPjWgdYK4hg53Fv2nH6GRy7NeeAAElHEtNLLs22W6rcsJ7dMVLfEp6q4ebFI/81W36w=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=x5gA+OQcFbfK0muOC0EtHjFP3rQvtcuRobbd8hvf+0J5Tb/HMQjv8e8ruBghijR44ZnbJcccLL0gBhtm+LtVPjWgdYK4hg53Fv2nH6GRy7NeeAAElHEtNLLs22W6rcsJ7dMVLfEp6q4ebFI/81W36w=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "147"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "60"
      ["name"]=>
      string(44) "Метрика Недвижимость (15)"
      ["link"]=>
      string(32) "https://t.me/NatalyaMnedvigimost"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "de57b38d4524a7cb98bc7002590380b9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHo3gv"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Метрика Недвижимость» ИНН7203340904 erid:2SDnjdHo3gv"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-27 10:08:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-09-02 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "147"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО «Метрика Недвижимость» ИНН7203340904 erid:2SDnjdHo3gv реклама на siapress.ru
    ООО «Метрика Недвижимость» ИНН7203340904 erid:2SDnjdHo3gv реклама на siapress.ru
  • «А на сколько?»: в Югре классным руководителям повысят ежемесячную выплату

    «А на сколько?»: в Югре классным руководителям повысят ежемесячную выплату

    Сегодня в 11:02
    115 0
  • ​Водитель «ВАЗ» спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими в Сургутском районе

    ​Водитель «ВАЗ» спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими в Сургутском районе

    Сегодня в 10:22
    140 0
  • ​Неожиданные последствия отдыха: как диагностировать кишечные инфекции

    ​Неожиданные последствия отдыха: как диагностировать кишечные инфекции

    Сегодня в 10:16
    151 0
  • ​Опасность эпидемий и грызунов в ХМАО: СК поручил расследовать нарушения вывоза мусора

    ​Опасность эпидемий и грызунов в ХМАО: СК поручил расследовать нарушения вывоза мусора

    Сегодня в 10:08
    152 0
  • ​В тюменские школы искусств придут более 6 500 учеников

    ​В тюменские школы искусств придут более 6 500 учеников

    27 августа в 18:14
    497 0
  • ​Заводоуковск победил в конкурсе проектов создания комфортной городской среды

    ​Заводоуковск победил в конкурсе проектов создания комфортной городской среды

    27 августа в 18:11
    386 0
  • ​В Тобольске запускают важный для экономики страны проект

    ​В Тобольске запускают важный для экономики страны проект

    27 августа в 18:05
    458 0
  • ​В Сургуте обсудили застройку территории бывшего совхоза «Северное»

    ​В Сургуте обсудили застройку территории бывшего совхоза «Северное»

    27 августа в 16:55
    673 1
  • Жители Когалыма добились ремонта дома через прокуратуру

    Жители Когалыма добились ремонта дома через прокуратуру

    27 августа в 16:52
    384 0
  • ​Детское кардиохирургическое отделение Сургута возобновило работу

    ​Детское кардиохирургическое отделение Сургута возобновило работу

    27 августа в 16:02
    438 1
Больше новостей
Вы отдаете предпочтение:
Комментировать
0
Надо ли забирать телефоны у школьников перед уроками?

Да 52.8%

Нет 34%

Все равно 13.2%

Всего голосов: 144

Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутянин переходил дорогу в неположенном месте, в итоге его сбил мусоровоз

На Тюменском тракте в Сургуте произошло страшное ДТП с мусоровозом

​Сургутянин переходил дорогу в неположенном месте, в итоге его сбил мусоровоз
Фото: МДПС 86 / t.me

Вчера, 27 августа, в Сургуте на Тюменском тракте произошло сразу два ДТП. В первом случае водитель 1992 года рождения управляя транспортным средством «МАЗ» наехал на пешехода 1986 года рождения, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали в местной Госавтоинспекции.

«27 августа в 16:38 в Сургуте на Тюменском тракте, напротив дома №10, водитель 1992 года рождения управляя транспортным средством «МАЗ» допустил наезд на пешехода 1986 года рождения, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был оставлен в травматологию города», ‒ рассказали в Госавтоинспекции Сургута.

Второе ДТП произошло на том же самом месте в 21:05. По предварительным данным, 20-летний водитель «ВАЗ-2115» допустил наезд на стоящий после ДТП автомобиль «МАЗ». Из-за автоаварии водитель и пассажир «легковушки» получили травмы.

«Этим же днем в 21:05 на том же месте водитель 2004 года рождения управляя автомобилем «ВАЗ 2115», по предварительным данным, не учел видимости в направлении движения и допустил наезд на стоящее после ДТП в левой полосе автомобиль «МАЗ». Были все обозначения, знаки аварийной остановки. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажир 2005 года рождения получили телесные повреждения. На автомобиле скорой медицинской помощи они были доставлены БУ «Сургутская травматологическая больница», ‒ добавили в разговоре.

В травмбольнице Сургута не дали комментарий по состоянию здоровья трех пострадавших.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:35, просмотров: 83, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте обсудили застройку территории бывшего совхоза «Северное» 673
  2. ​В Тюмени прошел XII Международный форум Слет успешных предпринимателей 528
  3. ​В тюменские школы искусств придут более 6 500 учеников 497
  4. ​Лилия Петухова: «Ипотечный рынок в Сургуте и в Югре просел примерно на 32%» 495
  5. ​В Сургутском районе пропали двое мужчин на реке 472
  6. Югра отмечает 60 лет с начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири 462
  7. ​До слез: каждый третий житель ХМАО хоть раз плакал на работе 461
  8. ​В Тобольске запускают важный для экономики страны проект 458
  9. ​Хотите гепарда? В ХМАО продают экзотического котенка за 250 тысяч рублей 458
  10. ​Детское кардиохирургическое отделение Сургута возобновило работу 438
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 15710
  2. ​Чай с привкусом пестицидов: у крупнейших производителей обнаружили нарушения в продукции 3214
  3. ​«Тюменский клан» и Сергей Собянин – уже давно не одно и то же 1973
  4. ​«Спи спокойно, малыш»: жители Нефтеюганска несут цветы и игрушки к месту гибели восьмилетнего мальчика 1685
  5. ​Нововведения для школьников и учителей в 2024-2025 учебном году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1583
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 августа? // АФИША 1447
  7. ​Старый Сургут ожил! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1359
  8. ​Югорчане пожаловались на нашествие неизвестных насекомых 1317
  9. ​Храм-долгострой в Сургуте: кто виноват в затягивании строительства 1307
  10. ​Космическое чудо: 28 августа россияне увидят парад из шести планет 1296
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 15710
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 5272
  3. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 4110
  4. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 4016
  5. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 3917
  6. ​Тесно 3327
  7. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 3318
  8. ​Чай с привкусом пестицидов: у крупнейших производителей обнаружили нарушения в продукции 3214
  9. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3016
  10. Выжить в лесу // Обзор СИА-ПРЕСС 2923

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика