Детское отделение кардиоцентра Сургута приняло семь юных пациентов

Плановую госпитализацию возобновило детское кардиохирургическое отделение. Уже сегодня в него направят семь юных пациентов. Об этом рассказала в соцсетях главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.

«Специализированное отделение распахнуло двери для юных пациентов 1 июня этого года. Долгожданное открытие состоялось в торжественной обстановке и стало праздником как для его сотрудников, так и для пациентов. Руководит отделением кандидат медицинских наук, главный внештатный детский специалист сердечно-сосудистый хирург Алексей Бродский. На его счету − сотни спасенных сердец и сердечек», − напомнила главврач.

Ранее пациентов Окружного кардиологического диспансера поразила вспышка пищевой инфекции. Так, было зарегистрировано 94 случая заболевания.

Что происходило в кардиоцентре − в обзоре siapress.ru.