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​Неравнодушные сургутяне вышли на уборку берегов водоемов

Власти Сургута организовывают уборку берегов водных объектов

​Неравнодушные сургутяне вышли на уборку берегов водоемов
Фото: администрация Сургута

Сургутяне приняли участие в уборке берегов водоемов от бытового и древесного хлама. Мероприятие прошло в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Неравнодушные горожане еще могут принять участие в акции − внести свой вклад в очистку береговых линий можно будет с 13 по 20 сентября.

«Акция направлена на формирование бережного отношения к водным объектам как уникальным жизненно важным ресурсам. Традиционно мы проводим акцию с августа по сентябрь, когда вода в реках падает и на берегах остается накопившийся мусор. Задействовано 17 локаций общей протяженностью 31 километр», – рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Организатор акции – администрация Сургута. Присоединились к уборке представители национальных объединений, общественных организаций, Сургутского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и градообразующих предприятий.

Постоянным участником и партнером акции является АО «Полигон ЛТД». Он принимает собранный в ходе уборки мусор.

Подчеркнем, что проект реализуется с 2020 года. Например, в 2023 году более четырех тысяч сургутян очистили свыше 45 километров береговых полос.

Подать заявку для участия можно по номеру телефона: 95-80-27.


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Сегодня в 11:14, просмотров: 43, комментариев: 0
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