Red Wings свяжет Сургут и Нижнекамск прямым рейсом

Авиакомпания Red Wings расширяет маршрутную сеть и запускает новый рейс из Сургута в Нижнекамск. Полеты по маршруту «Нижнекамск – Сургут – Нижнекамск» начнутся 28 октября 2024 года и будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет из Сургута запланирован на 09:05 утра, пишет телеграм-канал «Транспортный цех | Югра».

Билеты на новый рейс уже доступны на сайте перевозчика, стоимость начинается от 2,5 тысяч рублей. Этот маршрут станет первым прямым рейсом, связывающим Сургут и Нижнекамск, что значительно упростит перелеты между городами.

Рейсы будут выполняться до 28 марта 2025 года, что позволит пассажирам удобно планировать поездки в осенне-зимний период.