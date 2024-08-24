Депутат Думы Сургута и Максим Слепов прошлись по проблемным местам города

Накануне депутат Думы Сургута Алексей Кучин представил местному мэру Максиму Слепову дорожную карту проблем и решений по запросам жителей. Первым делом они прошлись по улице Югорской, сообщил глава города в своих соцсетях.

«Начали с Югорской – здесь запрос на тротуар. Ремонтные работы уже запланированы, на 2025 год. На проезде у 45-й школы и детского сада «Микки-Маус» локальные сложности с тротуарами. Это сургутяне мне обозначали и в комментариях. Поручил коллегам устранить», – написал Слепов.

После они посетили проезд Мунарева, который сейчас находится в ремонте. Подрядчик должен выполнить работы в этом году, до этапа асфальтирования.

«По дороге обратил внимание на «Исторический сквер». Его почти закончили благоустраивать в рамках проекта инициативного бюджетирования. Картину портят частные ларьки по соседству. Один – прямо на парковке для людей с ограниченными возможностями здоровья. Будем разбираться», – указал глава Сургута.

Еще одной перспективной зоной благоустройства является территория Поймы-4. В настоящее время власти Сургута работают с застройщиком. По мнению Максима Слепова, нужно, чтобы жителям новых и «старых» ЖК в этом микрорайоне было одинаково комфортно и уютно.