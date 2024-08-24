Сургутский аэропорт привлекли к административной ответственности

Транспортная прокуратура оштрафовала аэропорт Сургута за нарушения при оформлении закупок. Как оказалось, компания не соблюдала сроки размещения договоров и протоколов выбора поставщика, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своих соцсетях.

«Установлено, что в нарушении требований статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» АО «Аэропорт Сургут» на официальном сайте ЕИС Закупки разместил сведения о заключенных договорах и протоколы, по итогам закупочных процедур, с нарушением срока. По постановлению транспортной прокуратуры общество привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст.7.32.3 КоАП РФ», – говорится в сообщении.

Компании назначили наказание в виде штрафа. В настоящий момент надзорный орган продолжает проверки.