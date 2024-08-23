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В лесах Сургута организованы патрули, цель которых — предотвратить пожары

В сургутских лесах организованы противопожарные патрули

В лесах Сургута организованы патрули, цель которых — предотвратить пожары
Фото администрации Сургута

В Сургуте активно проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения лесных пожаров. Особое внимание уделяется патрулированию городских лесных территорий, общая площадь которых составляет более 4400 гектаров.

Ежедневный мониторинг мест массового отдыха населения в лесах осуществляют специалисты МКУ «Лесопарковое хозяйство». Основная цель таких рейдов – снижение количества пожаров и минимизация их последствий. «Патрулирование осуществляется ежедневно, включая праздничные и выходные дни. В состав группы входят ответственный дежурный и дежурный на патрульном автомобиле. Каждая машина оснащена ранцевыми лесными огнетушителями, лопатами и ведрами. Также учреждение собственными силами выполняет обновление минерализованных полос протяженностью 8 км, с помощью которых удается сдерживать распространение низового пожара», – поделилась начальник лесного отдела МКУ «Лесопарковое хозяйство» Наталья Мищенко.

Дополнительно представители администрации города совместно с сотрудниками Госпожнадзора и добровольными пожарными проводят информационно-разъяснительную работу среди населения. Жителям напоминают о, основных правилах пожарной безопасности, порядке действий при возникновении пожара и ответственности за нарушение противопожарных требований.

«Созданы патрульная, маневренная и патрульно-контрольная группы, которые проводят объезд садово-огороднических товариществ по контролю за очисткой территории от сухой травянистой растительности, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. В ходе рейдовых мероприятий с гражданами проводится разъяснительная работа с вручением памяток о мерах пожарной безопасности. На сегодня проинструктировано более 9 000 человек, распространено около 10 000 памяток. Дополнительно задействован беспилотный летательный аппарат, а на базе ЕДДС функционирует система видеомониторинга обстановки с пожарами», – отметил главный специалист отдела мероприятий по ГО и предупреждению ЧС администрации города Павел Чудинов.

Пожароопасный сезон на территории Югры был установлен с 26 апреля. По словам специалистов, на сегодняшний день ситуация с природными пожарами в Сургуте остается спокойной. Если в прошлом году в июле произошло три лесных пожара и 17 загораний сухой травы, то в этом году зафиксирован лишь один ландшафтный пожар.

Власти напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Разведение костров и использование мангалов в лесу также запрещено – за это нарушение грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Сургутянам также напоминают о необходимости быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара следует незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по стационарному телефону «01» или с мобильного – «101» либо «112».

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности жителей и сохранение природных ресурсов региона. Власти призывают горожан к сотрудничеству и ответственному поведению в лесных массивах, особенно в период повышенной пожарной опасности.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 15:48, просмотров: 41, комментариев: 0
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