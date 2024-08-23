​Аэропорт Сургута увеличил пассажиропоток на международных рейсах на 19%

Аэропорт Сургута за 7 месяцев 2024 года увеличил пассажиропоток на международных направлениях на 19%, обслужив 96 327 пассажиров. Общий пассажиропоток аэропорта составил 1 277 208 человек, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На внутренних линиях было перевезено 1 181 881 пассажиров, что также показало рост на 2%, сообщает пресс-служба аэропорта.

Лидерами среди авиакомпаний, работающих в Сургуте, стали Utair, «Аэрофлот» и «Победа». Самыми популярными направлениями остаются Москва, Сочи и Уфа, а среди международных направлений — Анталья, Баку и Бишкек.

За 7 месяцев было выполнено 6 687 самолетовылетов и обработано 1 615,6 тонн груза и почты, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом.