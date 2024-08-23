На празднике в Сургуте развернули триколор длиной 430 метров

22 августа в России традиционно отметили День государственного флага. Сургут не стал исключением ‒ в городе прошло более 30 мероприятий в честь праздника. Торжество состоялось на площади Советов, сообщает городская администрация.

«Этот день ‒ день независимости нашей страны, день нашего единства и национальной гордости. Именно под государственным флагом мы чествуем лучших, именно с ним российские спортсмены, в том числе и сургутские, одерживают победы на международных аренах. С триколором в зоне СВО и приграничье идут в бой наши отважные бойцы. Мы гордимся тем, что мы – россияне. И символ нашей гордости – государственный флаг», – поздравил сургутян с Днем государственного флага глава города Максим Слепов.

На торжестве состоялась церемония поднятия российского флага. Для горожан выступили творческие коллективы города.

Также, жители Сургута развернули полотно триколора длиной 430 метров вдоль улицы Энгельса. Самый масштабный флешмоб в истории города провела региональная общественная организация «Лига наций». В ней приняли участие более 1 000 человек.