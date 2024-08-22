Врачи Сургута спасли 82-летнюю женщину после укуса змеи

82-летняя сургутянка стала жертвой укуса змеи, работая на своем огороде. Несмотря на резкую боль в пальце левой руки, ей удалось поймать пресмыкающееся. В итоге женщина раздавила змею камнем. Соседка, увидев ситуацию, незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. А пока они ждали медиков, пострадавшая пыталась самостоятельно выдавить яд из раны.

«На помощь пришли настоящие профессионалы − Иван Самойлов, Камиль Османов и Раушан Исламов БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи». Они оказали женщине экстренную помощь, сняв симптомы токсического шока и обеспечив ей необходимую поддержку», − рассказали в Депздраве Югры.

После всех необходимых процедур пациентку доставили в отделение скорой медицинской помощь окружной больницы, где она продолжила лечение.