Только 24% опрошенных родителей Сургута поддержали советскую школьную форму

Каждый пятый родитель школьника из Сургута поддержал идею ввести новую школьную форму, взяв за основу стиль начала XX века и Советского Союза. А большая часть опрошенных уверены, что нужно придерживаться современных стандартов, сообщает сервис SuperJob.

«Шесть из десяти респондентов (60%) считают, что школьная форма должна разрабатываться в соответствии с современными тенденциями. 16% затруднились с ответом: по их мнению, форма, в первую очередь, должна быть высокого качества и подходить детям, либо ее следует отменить совсем», − говорится в результатах опроса.

Интересно, что чаще всего против голосуют матери учеников. А вот чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников советской формы. Также идея вернуться к старым швейным лекалам чаще по душе тем, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей.