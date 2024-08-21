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​Сургутский сквер на пересечении Бульвара Свободы и проспекта Ленина готов на 60%

Власти Сургута рассказали о ходе благоустройства городского сквера

​Сургутский сквер на пересечении Бульвара Свободы и проспекта Ленина готов на 60%
Фото: siapress.ru

В Сургуте активно благоустраивают сквер на пересечении Бульвара Свободы и проспекта Ленина в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Этот объект стал одним из победителей голосования жителей города. На сегодняшний день на объекте практически завершена укладка брусчатки, собирается модуль атриума, а также ведется установка малых архитектурных форм. Основные работы включают также укладку тротуарной плитки и создание амфитеатра.

Срок завершения работ намечен на конец сентября. Подрядчики уверяют, что процесс идет согласно графику. «Готовность составляет около 60%. Брусчатка выложена почти полностью, осталось завершить одну дорожку. Сейчас собираем модуль атриума», – рассказал директор ООО «Строительные технологии» Александр Коншин.

Кроме того, на территории сквера в сентябре планируется озеленение территории: высадка берез, кустарников, шиповника и цветов.

В этом году в Сургуте также реализуются четыре проекта, выбранные жителями: парк по улице Республики и спортивные площадки в парковой зоне 20А микрорайона.

«В текущем году по программе ФКГС реализуется четыре объекта: данный объект, два объекта в парковой зоне 20А микрорайона – это спортплощадка и сцена для мероприятий. И также первый этап реализации парка по улице Республики. Уже могу сказать, что работы по парку на улице Республики и по стройплощадке выполнены. Сейчас проводится документальная работа, и в ближайшее время будет проводиться общественная приемка», – сообщил начальник технического отдела МКУ «УКС» Андрей Арменчу.

Спикеры заявляют, что работы идут полным ходом. Основные трудности были связаны с задержками поставок материалов. Однако все необходимое уже закуплено, работа продолжается без задержек.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 124, комментариев: 0
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