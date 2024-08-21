На улице Толстого в Сургуте появится новая дорога, тротуар и остановки

В Сургуте начались демонтажные работы на улице Толстого. Осенью на участке появится новое асфальтное покрытие, тротуар, бордюры, а также две остановки. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства администрации города Андрей Байков.

«Рабочие только приступили к работе. По контракту работы должны быть закончены до 31 октября. Уже полностью демонтировано старое покрытие. Сейчас дорога готовится к тому, чтобы устанавливать новые бордюры, формировать линию тротуара, линию дороги, делать подготовку под основание новых остановок, которых здесь никогда не было», ‒ рассказал он.

Протяженность участка составляет 445 метров, общая площадь ремонта ‒ 5,5 тысяч квадратных метров.

В этом году, помимо улицы Толстого, запланированы и уже практически отремонтированы улица Автомобилистов, часть улицы Западной. Также, дополнительно разыгрывается еще один участок на улице Западной.