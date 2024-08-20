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​В ХМАО появится первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта

Сургутский район создает муниципальную школу цифровых видов спорта

​В ХМАО появится первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта
Фото: администрация Сургутского района

Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта появится в Сургутском районе. В настоящее время учреждение уже зарегистрировали, рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Учреждение уже зарегистрировано. Его полное название ‒ МАУ ДО «Спортивная школа «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района. Расположится в Белом Яре, отделения будут функционировать в Лянторе, Федоровском, Солнечном, Барсово, Русскинской и Локосово. В ближайшей перспективе – получение лицензии на образовательную деятельность. На создание центра в бюджете муниципалитета предусмотрены порядка 76 миллиона рублей», ‒ написал Трубецкой.

Первым делом в школе реализуют программы по компьютерному и фиджитал-спорту. После в учреждении появятся такие предметы, как гонки дронов, лазертаг и спортивное программирование.

«Квалифицированный тренерский состав уже сформирован и работает на действующих площадках в поселениях. Сегодня Сургутский район принимает окружные соревнования и первенства уровня УрФО», ‒ добавил глава муниципалитета.

В дальнейшем, после открытия школы, Сургутский район сможет претендовать на проведение всероссийских соревнований.


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Сегодня в 12:28, просмотров: 66, комментариев: 0
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