16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,5428   EUR  98,9355  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Скандальный ресторатор Алексей Гулякин убежал от обманутого инвестора в Сургуте

В Сургуте от недовольного инвестора сбежал ресторатор Алексей Гулякин

​Скандальный ресторатор Алексей Гулякин убежал от обманутого инвестора в Сургуте
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте разгорелся скандал вокруг печально известного ресторатора Алексея Гулякина. Один из инвесторов, который вложил средства в развитие его бизнеса, заявил, что предприниматель сбежал со встречи, где ему задали вопрос о долге. Об этом он рассказал «Вестнику» на условиях анонимности.

По словам инвестора, он вложил деньги в бизнес Гулякина еще в декабре прошлого года, но до сих пор не получил обещанных выплат. Долг ресторатора перед инвестором на данный момент составляет миллион рублей.

«Раньше я никогда не видел Алексея Гулякина вживую. Когда к нему заходили с какой-то инвестиционной суммой, это были либо телефонные разговоры, либо встречи с его представителями, которые принимали деньги. Сам он всегда ссылался на занятость. На днях я случайно увидел его на улице и задал вопрос, почему я не получил деньги, которые инвестировал в его проект, причем ни с каким процентом. На это он задал мне встречный вопрос: «Вы вымогательством занимаетесь?». В очной беседе он тараторил, невнятно говорил, дрожал от страха. Как услышал, что получит по щекам, убежал», – рассказал собеседник изданию.

Сам ресторатор Алексей Гулякин заявил изданию «Вестник», что регулярно сталкивается с нападками со стороны инвесторов и добавил, что не собирается обращаться в правоохранительные органы.

Это не единственный случай, когда бизнесмен оказался в долгу перед инвесторами. Алексей Гулякин ранее проводил аукционы, предлагая потенциальным инвесторам вложиться в развитие его ресторанов, обещая возврат инвестиций с доходностью до 120% годовых, добавляет «Вестник».

Однако после закрытия его сети заведений многие инвесторы остались без обещанных выплат. Суммы претензий некоторых вкладчиков достигают шести миллионов рублей. С февраля по апрель 2024 года в суд поступило несколько исков от недовольных инвесторов. Сам Алексей Гулякин признал, что его общая задолженность перед инвесторами превышает 200 миллионов рублей. Предприниматель обещает все выплатить, но точных дат не сообщает.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 10:41, просмотров: 159, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1566
  2. ​Матери трех детей из Нефтеюганска пришлось доказывать свою многодетность 789
  3. ​История со счастливым концом: сургутяне неделю искали корги по кличке Месси 659
  4. ​Набережная Саймы напротив университета в Сургуте становится краше // ФОТОФАКТ 609
  5. ​«Никого не боятся»: житель Сургута встретил целое стадо свиней в лесу 577
  6. ​19 августа над Россией взойдет «Осетровая Луна» 543
  7. ​Руслан Кухарук обсудил с министром Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекуновым еще один мост через Обь 445
  8. ​Либо доверяй, либо проверяй 433
  9. ​Сегодняшнее голубое суперлуние может негативно повлиять на психику 429
  10. ​«Каждый ларек на Чистых прудах приносил владельцам по $100 тысяч в год. Мы таких снесли десятки тысяч» 413
  1. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 3082
  2. ​Михаил Гуменюк покидает пост заместителя главы Сургута 2131
  3. ​Путь к сердцу − вовсе не через желудок: кардиоцентр Сургута уже скоро вернет плановую госпитализацию 1568
  4. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1566
  5. ​В Сургуте под колеса автомобиля попали двое детей на одном электросамокате 1531
  6. Рейс Сочи-Сургут задержали на 9,5 часов 1479
  7. Роспотребнадзор назвал продукт, вызвавший вспышку сальмонеллеза в Сургуте 1420
  8. ​Церковь и архитектура 1420
  9. Министра просвещения ждут в ХМАО на открытие крупнейшей школы в регионе 1406
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 августа? // АФИША 1383
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 12246
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4786
  3. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 4495
  4. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 3680
  5. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3568
  6. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 3146
  7. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 3082
  8. Культовые 90-е // Обзор СИА-ПРЕСС 2975
  9. ​Тесно 2902
  10. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 2893

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика