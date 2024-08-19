Сургутский предприниматель продолжает благоустраивать территорию возле реки Сайма

В Сургуте продолжают благоустраивать набережную Саймы напротив университета. В этот раз местный предприниматель Алексей Браташов установил красивые камни возле своего ресторана Botanica, об этом он рассказал корреспонденту siapress.ru.

«Установил первые камни в сквере. Привез с Урала», − поделился ресторатор.

Напоминаем, в 2023 году в Сургуте появилось удивительное место, наполненное множеством растений − «Сквер влюбленных». Предприниматели Алексей Браташов и Любовь Сахатских вложились не только идеей, но и собственными силами и финансами, чтобы создать интересную локацию в любимом городе.