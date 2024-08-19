Любители корги из Сургута объединились в поисках собаки

Пес породы корги по кличке Месси потерялся 10 августа − и его поиски сплотили большое число сургутян. На протяжении недели каждый день местные жители выходили на патрулирование в разные уголки города, занимались распространением листовок и просили неравнодушных помочь найти любимого питомца, который скитался по улицам совсем один. Основным организатором стал сургутянин Владислав Сатаев.

«Собаке не больше года, более того порода предопределяет его доверие и навязчивость к людям. Именно поэтому свидетели не думали, что пес действительно потерялся, казалось, что явно один из прохожих и есть его хозяин», − поделились с корреспондентом siapress.ru в сообществе «Коржики Сургута».

17 августа стал днем настоящей радости для всех небезучастных. Месси удалось обнаружить в зарослях у гаражей. Песика нашел Леонид Дударев и его верный друг Тони.

Подробнее, как проходили поиски корги − в видео.