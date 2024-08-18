Коммунальные службы Сургута устранили провал грунта на Центральной площади

Коммунальные службы Сургута завершили устранение провала грунта на Центральной площади, сообщил глава города Максим Слепов.

«Горводоканал закончил строительно-монтажные работы по капитальному ремонту коллектора. Коммуникации пролегают на глубине более 5 метров, и грунт должен еще осесть. На этот период принято решение в пользу временного озеленения территории», - написал мэр на своей странице в ВК.

Место, где провели ремонт, огородили и засыпали плодородной землей. На участке посеяли газонную траву. Окончательное благоустройство завершат в весенне-летний период 2025 года.

Провал грунта на Центральной площади Сургута произошел в начале июля. Причиной инцидента стало разрушение железобетонной конструкции под воздействием газовой коррозии.