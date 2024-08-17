С начала года 563 жителей Сургута обратились за помощью после укусов животных

С начала 2024 года в Сургутскую травмбольницу за помощью после укусов животных обратились 563 человека, из них 174 — ребенка. После обработки ран большинству пострадавших предложили пройти экстренную вакцинопрофилактику от бешенства.

Курс, включающий антирабическую вакцину и антирабический иммуноглобулин, назначается строго по медицинским показаниям и предоставляется бесплатно круглосуточно, напомнили в медучреждении.

«230 пациентов сообщили, что их укусили бездомные собаки. С участием домашних собак произошло 129 таких случаев. На третьем месте по травмированию людей домашние кошки – за ними 115 эпизодов. А вот с агрессией бродячих котов жители сталкиваются гораздо реже. Тем не менее, неприятный опыт появился у 39 человек. Также в сводке рабиологов 23 раза фигурируют дикие грызуны, 10 раз – домашние. Еще в 17 случаях отмечены прочие животные», — поделились статистикой в травматологии.

Подчеркнем, что бешенства на территории Сургута и Сургутского района за семь месяцев 2024 года не зафиксировано.