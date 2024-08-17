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​Бешенства нет, укусы есть: Сургутская травмбольница рассказала о 563 пострадавших от животных в 2024 году

С начала года 563 жителей Сургута обратились за помощью после укусов животных

​Бешенства нет, укусы есть: Сургутская травмбольница рассказала о 563 пострадавших от животных в 2024 году
Фото: ru.freepik.com

С начала 2024 года в Сургутскую травмбольницу за помощью после укусов животных обратились 563 человека, из них 174 — ребенка. После обработки ран большинству пострадавших предложили пройти экстренную вакцинопрофилактику от бешенства.

Курс, включающий антирабическую вакцину и антирабический иммуноглобулин, назначается строго по медицинским показаниям и предоставляется бесплатно круглосуточно, напомнили в медучреждении.

«230 пациентов сообщили, что их укусили бездомные собаки. С участием домашних собак произошло 129 таких случаев. На третьем месте по травмированию людей домашние кошки – за ними 115 эпизодов. А вот с агрессией бродячих котов жители сталкиваются гораздо реже. Тем не менее, неприятный опыт появился у 39 человек. Также в сводке рабиологов 23 раза фигурируют дикие грызуны, 10 раз – домашние. Еще в 17 случаях отмечены прочие животные», — поделились статистикой в травматологии.

Подчеркнем, что бешенства на территории Сургута и Сургутского района за семь месяцев 2024 года не зафиксировано.


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Сегодня в 17:06, просмотров: 75, комментариев: 0
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