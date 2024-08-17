На автодороге «Сургут — Лянтор» пострадал 17-летний велосипедист

Накануне, 16 августа, на автодороге «Сургут — Лянтор» сбили 17-летнего велосипедиста. По предварительной информации, юноша, не спешившись с транспорта, решил проехать пешеходный переход на красный сигнал светофора.

«Около 13:20 на 14 км + 820 м автодороги «Сургут — Лянтор» в Сургутском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, где подросток 2006 года рождения, не спешившись с велосипеда, осуществил проезд по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий «красный» сигнал светофора, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем «RENAULT», под управлением мужчины, 1996 года рождения», — сообщили в Госавтоинспекции Сургутского района.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения. Он был доставлен в медицинское учреждение Сургута в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.