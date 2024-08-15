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Роспотребнадзор назвал продукт, вызвавший вспышку сальмонеллеза в Сургуте

Фальсифицированный фарш стал причиной вспышки сальмонеллеза в Сургуте

Роспотребнадзор назвал продукт, вызвавший вспышку сальмонеллеза в Сургуте
Фото: pixabay

Причиной вспышки сальмонеллеза в Окружном кардиологическом диспансере в Сургуте стал фальсифицированный полусырой фарш. Заражение произошло из-за употребления фаршированных перцев, приготовленных из фальсифицированного продукта, установили в окружном Роспотребнадзоре.

«В первые сутки в лаборатории Роспотребнадзора установлен возбудитель, определен фактор передачи инфекции – фаршированные перцы. Проведены специальные исследования видового состава фарша в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО– Югре», в результате которых установлена фальсификация продукции, наличие в фарше, послужившем причиной вспышки, мяса птицы, незаявленного в рецептуре полуфабриката», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, расследование выявило серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в работе пищеблока кардиологического диспансера, включая несоблюдение температурных режимов при приготовлении мясных блюд.

Сейчас очаг заболевания локализован, работа пищеблока приостановлена, а в кардиологическом диспансере введен карантин. Проводятся проверки поставщиков и производителей продовольственного сырья. Информация о массовом заболевании передана в прокуратуру ХМАО.

Вспышка сальмонеллеза в Сургутском кардиодиспансере произошла в минувшие выходные. По данным Роспотребнадзора, пострадали более ста человек.


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Сегодня в 13:52, просмотров: 145, комментариев: 0
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