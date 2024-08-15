Строительство моста через Обь возле Сургута ускорили

Рядом со строящимся мостом через Обь возле Сургута построили специальный причал, позволяющий доставлять необходимые материалы и оборудование по реке, что ускоряет процесс строительства. Общая протяженность всего комплекса превышает 45 км. При этом длина моста через реку Обь составляет 1,7 км.

«Мост, являющийся неотъемлемой частью важнейшего инфраструктурного проекта, строится с участием огромного количества людей и предприятий. Строительство осуществляется с привлечением свыше 500 специалистов и более 100 единиц современной строительной техники», – сообщают в телеграм-канале «Управление автодорог Югры».

Одновременно со строительством моста ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия на подъездных путях к объекту.

«По три-четыре машины с горячим асфальтобетоном доставляются по реке к причалу, откуда они следуют к местам асфальтирования. Протяженность подъездов составит более 40 км. Работы ведутся параллельно с двух берегов», – поясняют в сообщении.

Строительство ведется с опережением графика, установленного госконтрактом. Завершение объекта планируется на 2025 год.