Три улицы Сургута перекроют из-за межведомственной тренировки

Сегодня, 15 августа, в Сургуте перекроют несколько улиц на 2,5 часа. Причина ‒ проведение межведомственной тренировки с участием оперативных служб, сообщает УМВД России по городу в своих соцсетях.

«15 августа в Сургуте будет проводиться межведомственная тренировка с участием оперативных служб. В период проведения тренировки с 10:00 до 12:30 будет ограничено движение транспортных средств (проезды) в районе домов: улица Первопроходцев, 11, 13, 14, 14/1, 18, проспект Комсомольский, 25, 27, 27/1, улица Югорская, 18, 24», ‒ говорится в сообщении.

Гражданам рекомендуют заранее спланировать свои маршруты, чтобы избежать неудобств, связанных с передвижением по перечисленным улицам.