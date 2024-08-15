Специалисты Сургута строят новые ЛЭП на объездной дороге

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Сургуте строят новые линии электроосвещения. Их протяженность составит четыре-пять километра, сообщает РИЦ «Югра».

«Проектом принята однорядная расстановка опор освещения для соблюдения нормированной освещенности и равномерности освещения. Средний шаг расстановки опор освещения ‒ 30 метров. Подключение существующих 15 опор наружного освещения выполнено кабельной линией, проложенной в траншее, подключение вновь установленных 20 опор выполнено самонесущим изолированным проводом. Так же для подключения к электрическим сетям была построена новая трансформаторная подстанция, что гарантирует качественное электроснабжение», ‒ указали в сообщении.

Основные строительные-монтажные работы начались в июле. Их планируют завершить на текущей неделе. После этого будет собрана комиссия по вводу объекта в эксплуатацию.

Всего на участке трассы протяженностью 600 метров установили 35 опор и 35 светодиодных светильников. Теперь водители смогут лучше ориентироваться на дороге и избежать автоаварий.