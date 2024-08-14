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​В Сургуте под колеса автомобиля попали двое детей на одном электросамокате

ДТП с участием несовершеннолетних на электросамокате в Сургуте проверяет ГИБДД

​В Сургуте под колеса автомобиля попали двое детей на одном электросамокате
Фото: К-Информ

Сегодня утром, 14 августа, на Комсомольском проспекте легковое авто сбило двух детей. Они ехали вдвоем на одном электросамокате. Видеоролик с моментом ДТП опубликовали в группу во «ВКонтакте» «К-Информ».

На видео запечатлено, как два ребенка на одном самокате пересекают дорогу в жилой зоне, после чего их сбивает автомобиль. Спустя некоторое время на место происшествия прибывает скорая помощь.

Однако, оказалось, что в ГИБДД Югры об инциденте не сообщали.

«В данном происшествии мы пока разбираемся, никто не обращался в Госавтоинспекцию, поэтому мы сейчас проводим проверку всех фактов, вообще Сургут ли это. Ни времени, ни даты. По учетам проверили, в Госавтоинспекцию никто не обращался по этому поводу», − такой комментарий корреспонденту siapress.ru дала начальник отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции Югры Любовь Медведева.

Ранее siapress.ru писал, что этим летом в ХМАО выросло число пострадавших на электросамокатах.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 100, комментариев: 0
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