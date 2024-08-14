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​В Сургуте подростки могут работать летом в четырех подразделениях

Подросткам Сургута предоставляют рабочие места на лето

​В Сургуте подростки могут работать летом в четырех подразделениях
Фото: siapress.ru

Более 30 лет назад в Сургуте было создано специализированное учреждение по работе с молодежью «Наше время». Этим летом оно планирует трудоустроить 960 подростков: 320 человек были трудоустроены в июне, 350 ‒ в июле. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщила начальник отдела организационной и профилактической работы администрации Сургута Ольга Кривобокова.

«Получает работу бригада в четырех подразделениях «Нашего времени» ‒ это цех шелкографии, мини-прачечная, кафе «Собеседник» и швейный цех. Трудоустраиваются по рабочим специальностям, таким как рабочий по благоустройству территории, трафаретчики, гладильщик, швея, официант и оператор стиральной машины. При трудоустройстве соблюдается трудовое законодательство. При приеме на работу все проходят инструктаж по технике безопасности. Все рабочие места наших подразделений аттестованы», ‒ рассказала она.

Ежегодно «Наше время» трудоустраивает более 2 000 человек в возрасте от 14 до 35 лет.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 132, комментариев: 0
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