Подросткам Сургута предоставляют рабочие места на лето

Более 30 лет назад в Сургуте было создано специализированное учреждение по работе с молодежью «Наше время». Этим летом оно планирует трудоустроить 960 подростков: 320 человек были трудоустроены в июне, 350 ‒ в июле. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщила начальник отдела организационной и профилактической работы администрации Сургута Ольга Кривобокова.

«Получает работу бригада в четырех подразделениях «Нашего времени» ‒ это цех шелкографии, мини-прачечная, кафе «Собеседник» и швейный цех. Трудоустраиваются по рабочим специальностям, таким как рабочий по благоустройству территории, трафаретчики, гладильщик, швея, официант и оператор стиральной машины. При трудоустройстве соблюдается трудовое законодательство. При приеме на работу все проходят инструктаж по технике безопасности. Все рабочие места наших подразделений аттестованы», ‒ рассказала она.

Ежегодно «Наше время» трудоустраивает более 2 000 человек в возрасте от 14 до 35 лет.