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​Татьяна Калиниченко: «В школе №19 создана удивительная атмосфера, способствующая не только образовательному, но и творческому развитию детей»

В Сургуте оценили готовность школы №19 к новому учебному году

​Татьяна Калиниченко: «В школе №19 создана удивительная атмосфера, способствующая не только образовательному, но и творческому развитию детей»
Фото: siapress.ru

В преддверии нового учебного года в Сургуте активно проходят общественные приемки образовательных учреждений. В этот раз депутат Думы и представитель партии «Единая Россия» отправились в школу №19 и были приятно удивлены ее оснащением.

«Классы оснащены в полном объеме, все системы работают, учебные пособия и интерактивные доски в наличии. Коллектив состоит из высококвалифицированных педагогов. В школе создана удивительная атмосфера, которая способствует не только образовательному, но и творческому развитию детей», − поделилась своим взглядом депутат Думы Сургута Татьяна Калиниченко.

Она также отметила, что народные избранники активно помогают образовательным учреждениям. Так, например, в конце мая часть денег, зарезервированных на исполнение наказов избирателей, направили в 20 бюджетных организаций. Такое решение приняли депутаты Думы Сургута на 27 заседании. Средства пошли на приобретение систем дистанционного управления воротами, видеонаблюдения, оборудования для столовых, наглядных пособий и интерактивных панелей для учебных классов, школьных музеев, музыкальных инструментов, мебели, бытовой и компьютерной техники, инструментов.

«Мы на протяжении многих лет сотрудничаем с образовательными учреждениями, выявляем их потребности и по мере возможности стараемся решать вопросы, выделяя средства из депутатского фонда. В этом году, например, мы закупили костюмы для творческих коллективов», − добавила Калиниченко.

На сегодняшний день школа №19 примет 2 418 учеников, однако их количество может увеличиться − прием будет продолжаться вплоть до 1 сентября.

«Мы набрали семь комплектов первых классов по 30 человек. Но даже в одном классе, возможно, будет 31 ученик, потому что один ребенок очень хочет учиться именно в нашей школе. Мы нашли для него одноместную парту и обязательно найдем место для нее, так что у нас будет 211 первоклассников», − подчеркнула директор школы №19 Светлана Ширина.

В этом году была закуплена мебель, правда, пока не во все кабинеты, но закупки продолжатся до конца учебного года, по мере возможностей и финансирования. Также была обновлена оргтехника − практически во всех классах − поскольку школа является пунктом проведения ОГЭ.

Кроме того, в учебном году в школе появились новые стенды, посвященные патриотическому воспитанию: «Юнармия», «Красивая Россия» и «Великие полководцы в годы Великой Отечественной войны».

«Силами педагогов и сотрудников образовательного учреждения был проведен косметический ремонт в кабинетах, которые в этом нуждались. Сегодня осталось сделать лишь небольшие штрихи: развесить занавески и помыть полы. У нас на это есть еще две недели», − рассказала директор.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьева сообщила, что в рамках проекта «Родительская приемка» уже проверены несколько школ города.

«Сегодня это наша третья школа. Мы с командой Югры, депутатами, общественниками города и родителями проверили готовность школы к учебному году. Каждая школа уникальна по-своему, и важно, что современные дети имеют доступ к таким возможностям», − указала Соловьева.

Мама ученика второго класса Маргарита Павлова также присутствовала на приемке школы. Это был первый раз, когда она побывала на масштабной экскурсии образовательного заведения, где учится ее сын.

«Удалось оценить интерактивное оснащение учреждения. Я нахожусь под большим впечатлением. Теперь понимаю, почему мой сын, приходя домой после линеек говорит: "Мама, там так красиво, мне так все нравится". Учителя в нашей школе очень сильные, знания вкладываются качественно. Практически не приходится помогать сыну дома, остается только поддерживать его обучение», − отметила Маргарита Павлова.

Ранее стало известно, что сургутский естественно-научный лицей готов к новому учебному году. На приемке побывал депутат Думы города Виктор Рябчиков.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 82, комментариев: 0
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