Задержка рейса из Сочи в Сургут на 9,5 часов возмутила пассажиров

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Сочи-Сургут задержали на 9,5 часов. Пассажиры, которые должны были прибыть в город ХМАО 12 августа в 21:35, оказались в местном аэропорту только на следующее утро в 7:04.

Пассажиры рейса пожаловались на проблемы с информированием и обслуживанием. «Нам не предоставили ни еды, ни воды, ни отеля, несмотря на длительное ожидание», - сообщила «Вестнику» одна из пассажирок.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» изданию пояснили, что задержка рейса произошла по производственной причине, связанной с безопасностью полетов. Представители компании принесли извинения за доставленные неудобства, подчеркнув, что пассажиры были обеспечены питанием и напитками.